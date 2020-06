Antwerpse politie schiet op auto met gestolen nummerplaat die inrijdt op agenten

Antwerpen - Agenten van de Antwerpse politie hebben zondagnacht geschoten op de banden van een wagen die op de inspecteurs wilde inrijden. Na een achtervolging kon een verdachte opgepakt worden, een andere blijft voorlopig voortvluchtig.

Een ANPR-camera gaf zondagnacht een melding dat een auto met een gestolen nummerplaat opgemerkt was. “Ons snelleresponsteam merkte de wagen even later op”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. Ter hoogte van het station Antwerpen-Oost wilde de politie de verdachte wagen controleren. “Toen ze de auto lieten stoppen reed de bestuurder in de op de collega’s”, aldus Bruyns. “Zij hebben daarom op de banden van de wagen geschoten.” Volgens onze informatie werden meerdere kogels afgevuurd.

De schoten hielden de bestuurder niet tegen, hij vluchtte toch weg en reed de Ring op in de richting van Gent. De politie zette de achtervolging in en kon de verdachte wagen aantreffen ter hoogte van de afrit naar de A12 en E19. “De inzittenden bleken gevlucht te zijn”, zegt Bruyns. De politie startte een zoekactie, daarbij werd ook een speurhond ingezet. “Het treinverkeer werd daarvoor even stilgelegd”, klinkt het.

Een van de vermoedelijke inzittenden van de auto kon even later opgepakt worden in de De Wittestraat in Berchem. “De zoektocht naar de tweede verdachte bleef zonder resultaat”, zegt Bruyns.