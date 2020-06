Union-CEO Philippe Bormans ziet uitweg in geschillen over de voetbalcompetitie: “Werk de dertigste speeldag alsnog af”

Philippe Bormans, de CEO van Union, pleit ervoor om de reguliere competitie in 1A alsnog af te werken als de Pro League zou terugkomen op haar beslissing om volgend jaar met 16 ploegen te spelen. Een competitie met 20 ploegen en een afgewerkte dertigste speeldag zou heel wat geschillen kunnen oplossen. “We zien dat de maatregelen versoepelen, we kunnen nog wedstrijden spelen.”

Eergisteren kwam Cercle-voorzitter met het voorstel om toch met 20 clubs in 1A te spelen en het meervoudig stemrecht in de Pro League af te schaffen. Hiermee voegt hij een aantal agendapunten toe aan een nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League deze vrijdag.

Goemaere kwam met dit voorstel omdat het normale verloop van de competitie in 2020-2021 te garanderen en niet afhankelijk te maken van de uitspraak in bepaalde rechtszaken. Een competitie met 20 clubs betekent dat Waasland-Beveren, Beerschot, OHL, Westerlo en Union erbij komen.

KV Kortrijk-voorzitter Allijns begrijpt zijn motivering: “Ik denk dat Goemaere geschillen wil vermijden en op een transparante manier aan de competitie wil beginnen. Dat is belangrijk”, zegt hij op Het Journaal.

Union wil de reguliere competitie afwerken

Als het voorstel gehoor krijgt - op 15 mei werd immers beslist tot de stopzetting van de competitie en 1A met 16 ploegen - komt Union ook bij de 20 ploegen in de hoogste klasse.

CEO Philippe Bormans zit zo’n scenario wel niet snel gebeuren: “Wij zouden heel graag naar 1A met 20 clubs gaan, maar ik vrees dat het praktisch onmogelijk wordt. Voor die hervorming hebben we een meerderheid nodig van 66 procent en die is heel moeilijk te vinden. Dat hebben we de afgelopen weken en maanden wel ondervonden.”

Als de beslissing om met 16 ploegen te spelen, vernietigd zou worden, dan wil Bormans de reguliere competitie afwerken. “We zien dat de aanbevelingen versoepelen. Het is wel degelijk mogelijk om wedstrijden te spelen. Het zou misschien goed zijn om die dertigste speeldag nog af te werken om alsnog een sportief einde van de competitie te kennen. Zo kunnen alle mogelijke verschillen uit weg gegaan worden.”

LEES OOK. Bent u nog mee met de regen aan klachten aan de Belgische voetbaltop? Hier alvast een handig overzicht per club