Spaans gerecht start onderzoek naar oud-koning Juan Carlos in “woestijntreinzaak”

Het Spaanse Hooggerechtshof in Madrid is een onderzoek gestart naar voormalig koning Juan Carlos in de marge van een schandaal dat draait rond steekpenningen bij de bouw van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië. Bedoeling van het onderzoek is “de strafrechtelijke relevantie van de feiten”, die zich voordeden na de troonsafstand van Juan Carlos in juni 2014, “af te bakenen of uit te sluiten”, luidt het.

Het gerecht onderzoekt al sinds 2018 de zogenaamde “woestijntreinzaak”. In 2008 zou Juan Carlos voor 100 miljoen dollar aan smeergeld hebben ontvangen uit Saoedi-Arabië. Het stuk hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina werd door een consortium van Spaanse firma’s gebouwd en in oktober 2018 in gebruik genomen. De “Al Haramain”-sneltrein doet ongeveer twee uur over een afstand van 450 kilometer. Voor de passagiers, waaronder miljoenen pelgrims, betekent dit een verkorting van de reistijd met meer dan 50 procent.

Voor de vier decennia dat hij op de troon zat (van 22 november 1975 tot 14 juni 2014) geniet Juan Carlos immuniteit. Na afstand gedaan te hebben van de troon ten gunste van zijn zoon Felipe VI beschikt de 82-jarige ex-monarch nog steeds over enkele bijzondere rechten, maar hij kan door het Hooggerechtshof wel in het beklaagdenbankje gezet worden. En hoewel de vermeende steekpenningen in 2008 werden betaald, kon Juan Carlos in het kader van het schandaal ook voor de periode na 2014 nog worden beschuldigd van onder andere het witwassen van geld.