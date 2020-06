Net nu tweedeverblijvers vragen om minder te betalen, verhoogt Middelkerke de taks fors

Middelkerke - Net nu verschillende eigenaars om een correctie van de tweedeverblijfstaks vragen omdat ze lang niet naar zee mochten, landt er bij diegenen met een stekje in Middelkerke een brief in de bus met een taksverhoging. “In plaats van tegemoet te komen, gaan we hier zelfs de hoogte in”, zegt een ontevreden eigenares. “Vroeger betaalden we 600, nu 850 euro.”

Dat de brief zeker in deze tijden niet welgekomen zou zijn, beseffen ze duidelijk in Middelkerke. “Geloof ons, dit is niet meteen de briefwisseling die wij met veel plezier versturen”, staat er te lezen. “Zeker nu niet. Dus we begrijpen maar al te goed dat u even foetert wanneer u de enveloppe opent.”

Eigenaars van een tweede verblijf in Middelkerke kregen deze brief Foto: red

Toch ziet burgemeester Jean-Marie Dedecker er geen graten in. “Dat de taks zou verhogen, is vorig jaar al beslist én gecommuniceerd”, zegt hij. “Zestien jaar lang is er geen indexatie van geweest. Nu doen we dat wel en verhogen we met 200 euro, die andere 50 euro is milieutaks. Het is een beleidskeuze. Hier in Middelkerke brengen we de personenbelasting naar nul procent. De taks op tweede verblijven moet dat compenseren. Onze balans moet nu eenmaal in evenwicht zijn. Het staat iedereen die hier zo’n eigendom heeft ook vrij om zich in Middelkerke te domiciliëren, dan moeten ze dat al direct niet meer betalen en is er ook geen personenbelasting meer.”

Naar Knokke

Dat verschillende eigenaars eerder op een correctie aanstuurden, weet hij. “Zeker, maar die mensen moeten beseffen dat die taks er een is op het bezit van de woning en niet op het gebruik ervan. Dat is hetzelfde met taks voor een auto. Of je er nu veel mee rijdt of niet, je moet hetzelfde bedrag betalen. En mensen moeten ook beseffen dat de taks hier in Middelkerke nog steeds laag is. In Oostende betaal je 1.000 euro. In Koksijde 1.100. Och ja, er zijn altijd zeurpieten. Maar ik ben een liberaal en belast nu eenmaal liever op bezit dan op werk. En wie vindt dat het op een ander beter is, moet maar verhuizen. Ze kunnen naar Knokke gaan. Daar is het ook 800 euro, maar de onroerende voorheffing is wel het dubbele van hier.”