Joe Exotic lanceert hulpkreet: “Over twee of drie maanden ben ik dood”

Joe Exotic, het hoofdpersonage in de veelbesproken Netflix-reeks ‘Tiger King’, heeft in een handgeschreven brief aan de Amerikaanse website TMZ nogmaals zijn onschuld uitgeschreeuwd en zijn beklag gedaan over de “afgrijselijke omstandigheden” in de gevangenis waarin hij momenteel verblijft. Hij vraagt president Trump dan ook om een presidentieel pardon.

Nu de coronapandemie volgens Exotic achter de rug is, smeekt hij president Trump om een “mirakel”door hem een presidentieel pardon te verlenen en een einde te maken aan zijn gevangenisstraf. Het leven in “afgrijselijke omstandigheden” achter de tralies valt de man namelijk erg zwaar. “Mijn ziel is dood, ik moet vechten om een klein beetje hoop te behouden”, schrijft hij.

Exotic claimt ook te worden gepest met info uit de buitenwereld over zijn echtgenoot Dillon, die erop los zou feesten en alle contact met Exotic verbroken zou hebben. Bovendien claimt de man dat hij niet de nodige medicatie krijgt, waardoor hij “over twee of drie maanden” dood zal zijn. De brief bevat ook enkele dubieuze passages. Zo beweert Exotic dat hij beter behandeld zou worden als hij een andere huidskleur zou hebben.

De man beweert ook nog steeds onschuldig te zijn, en vraagt sterren als Cardi B en Kim Kardashian dan ook om te vechten voor zijn zaak.