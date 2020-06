Na twee jaar ontkennen vertelt Megan (20) in muisstille assisenzaal hoe ze Chelsea (2) vermoordde: “Ik was kwaad. Op iedereen”

Lebbeke -

In een muisstille assisenzaal heeft Megan D’Haen (20) maandagmorgen met horten en stoten verteld hoe ze Chelsea (2), het dochtertje van haar vriend, twee jaar geleden verdronk in het bad in hun appartement in Lebbeke. “Ik weet niet wat me bezielde. Het werd zwart voor mijn ogen. Ik was jaloers. Ik was kwaad. Op iedereen. Als sinds ik geboren ben. Omdat ik nooit iemand had.”