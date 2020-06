Romelu Lukaku kan niet tippen aan Kylian Mbappé, maar de op één na duurste Rode Duivel is wel een grote verrassing

Kylian Mbappé is de duurste voetballer van het moment. Althans, volgens een nieuw onderzoek van het International Centre for Sports Studies (CIES). Romelu Lukaku is de duurste Belg, gevolgd door… Youri Tielemans.

PSG-sterspeler Mbappé is volgens het CIES liefst 259,2 miljoen euro waard. Daarmee is hij de enige speler die op dit moment de kaap van de 200 miljoen marktwaarde rondt. Manchester City-aanvaller Raheem Sterling is goed voor het zilver, met een waarde van 194,7 miljoen. Dortmund-toptalent Jadon Sancho staat derde met 179,1 miljoen. De top vijf wordt vervolledigd door Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold (171,1 miljoen) en Manchester United-aanvaller Marcus Rashford (152,3 miljoen).

Lionel Messi vinden we pas terug op de 22ste plaats. De Argentijnse superster van FC Barcelona is de laagst gerangschikte speler met een waarde boven de 100 miljoen. Meer bepaald 100,1 miljoen. Romelu Lukaku staat acht plaatsen lager met een marktwaarde van 90,3 miljoen. Daarna komt Youri Tielemans. De middenvelder van Leicester City is volgens het CIES 78,2 miljoen waard.

Daarmee doet de ex-Gouden Schoen beter dan Kevin De Bruyne. Die moet het stellen met een waarde van 70,2 miljoen en houdt daarmee net Serie A-sterren Nicolo Zaniolo (Roma) en Paulo Dybala (Juventus) af. Eden Hazard is de vierde Belg op de lijst. Hij is 65,5 miljoen waard en houdt daarmee Cristiano Ronaldo (62,8 miljoen) achter zich. Broertje Thorgan is 57,3 miljoen waard.

De top tien:

1. Kylian Mbappé (PSG) - 259,2 miljoen

2. Raheem Sterling (Man City) - 194,7 miljoen

3. Jadon Sancho (BVB) - 179,1 miljoen

4. Trent Alexander-Arnold - 171,1 miljoen

5. Marcus Rashford (Man United) - 152,3 miljoen

6. Mo Salah (Liverpool) - 144,9 miljoen

7. Sadio Mané (Liverpool) - 139,2 miljoen

8. Antoine Griezmann (FC Barcelona) - 136,4 miljoen

9. Alphonso Davies (Bayern) - 133,5 miljoen

10. Harry Kane (Tottenham) - 118,7 miljoen

En de Belgen:

1. Romelu Lukaku (Inter) - 90,3 miljoen

2. Youri Tielemans (Leicester) - 78,2 miljoen

3. Kevin De Bruyne (Man City) - 70,2 miljoen

4. Eden Hazard (Real Madrid) - 65,5 miljoen

5. Thorgan Hazard (BVB) - 57,3 miljoen