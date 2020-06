Fulham en Denis Odoi hervatten Championship met promotieclash

De Championship, de Engelse tweede klasse, hervat op 20 juni na meer dan drie maanden gedwongen coronapauze. De English Football League (EFL) maakte maandag het wedstrijdprogramma bekend. Het Fulham van Denis Odoi en Brentford openen de debatten met een topper. Er moeten nog 108 wedstrijden afgewerkt worden in de Championship.

Fulham en Brentford, nummers drie en vier in de tussenstand, beginnen er om 13u30 aan. Nadien beginnen tien andere wedstrijden om 16u. Leider Leeds United hervat een dag later tegen Cardiff City. De top-2 in de Championship promoveert rechtstreeks naar de Premier League. Nummers drie tot en met zes spelen play-offs om het laatste promotieticket.

De meeste teams spelen twee wedstrijden per week. Het doel is om de reguliere competitie op 22 juli af te ronden. Nadien volgen nog de play-offs. Alle wedstrijden zullen achter gesloten deuren worden gespeeld en volgens het protocol van de Britse regering.