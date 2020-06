Vierdeklasser gaat voor nieuwe stunt in Duitse beker: “Willen sportgeschiedenis schrijven”

Als eerste vierdeklasser ooit in Duitsland staat FC Saarbrücken in de halve finales van de DFB-Pokal. “We hebben al club- en voetbalgeschiedenis geschreven”, keek trainer Lukas Kwasniok op de persconferentie een dag voor de wedstrijd vooruit. “Nu willen we sportgeschiedenis schrijven.”

De club uit de Regionalliga Zuid-West, het vierde niveau in Duitsland, schakelde in het bekertoernooi met FC Keulen en Fortuna Düsseldorf al twee ploegen uit de Bundesliga uit. Met Bayer Leverkusen komt dinsdag een topclub naar het Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen, dat als gevolg van de coronacrisis leeg moet blijven. Saarbrücken verkoopt desondanks wel ‘spookkaartjes’ voor het duel, voor 5, 10 en 15 euro. De fans krijgen een ticket en kunnen zo later toch zeggen dat ze er een beetje bij zijn geweest. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar het jeugd- en meisjesvoetbal bij Saarbrücken.

“Als we 100 keer tegen Leverkusen spelen, zullen we 99 keer verliezen”, zei Kwasniok, de 38-jarige Poolse trainer van de vierdeklasser, maandag. “Maar we gaan proberen om van 9 juni een feestdag in het Saarland te maken.”

De laatste wedstrijd van Saarbrücken dateert van 7 maart. Vanwege het coronavirus zijn alle competities in Duitsland onder het derde niveau beëindigd. Saarbrücken werd als nummer één uitgeroepen tot kampioen van de Regionalliga Zuid-West en promoveert zo naar de derde Bundesliga.

Leverkusen, de ploeg van de Nederlandse trainer Peter Bosz, is wel al weer enkele weken bezig. Kwasniok ziet het gebrek aan ritme echter niet als een probleem. “Dat speelt geen grote rol in zo’n wedstrijd. Met de adrenaline die vrijkomt, komen we dit duel wel door. We zijn wel onze twaalfde man kwijt. We moeten het met elf tegen elf doen.”

Ook de spelers van Saarbrücken zitten al een aantal dagen in quarantaine in een hotel, zoals het coronaprotocol in Duitsland voorschrijft. Gezamenlijk keken ze zaterdag naar de competitiewedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Bayern München. “Het was geweldig om onze aankomende tegenstander en onze opponent in de finale aan het werk te zien”, zei Kwasniok met een knipoog. “Wat we ervan geleerd hebben? Dat het goed is dat we Bayern München pas in de eindstrijd treffen.”

Bayern, dat Leverkusen met 4-2 versloeg, speelt woensdag in de tweede halve finale tegen Eintracht Frankfurt.