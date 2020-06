Gouverneur van Nationale Bank over coronamaatregelen: “Extra relanceplan heeft geen zin”

Bijkomende maatregelen om de economie te stimuleren zijn volgens Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, “voorlopig niet wenselijk”. Dat meldt De Tijd.

“Ik verwelkom de maatregelen die de regeringen hebben genomen om de schok van de coronacrisis te absorberen”, zegt Wunsch bij de voorstelling van de vooruitzichten voor de Belgische economie. “Maar ik zou nu even afwachten vooraleer extra maatregelen te nemen.”

Wunsch wijst erop dat de koopkracht van de gezinnen in 2020 niet daalt. “Het rendement van een bijkomende ondersteuning van de inkomens zou beperkt zijn. Het is niet zeker dat de gezinnen meer zouden consumeren. Mensen vrezen besmetting, vinden winkelen niet leuk of sparen uit voorzorg omdat ze vrezen hun job te verliezen.”