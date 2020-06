Natasha Dalle is 34 jaar en is jurist bij FOD Financiën. Hoeveel zou zij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Natasha Dalle, 34 jaar en jurist bij FOD Financiën .

Jurist bij FOD Financiën

€3.900

Natasha Dalle (34)

“Jaarlijks stijgt mijn loon een beetje, en na enkele jaren dienst komt er een hogere verhoging. Zo heb ik ­onlangs een verhoging gekregen (in totaal 3.000 euro bruto per jaar) omdat ik er drie jaar werk. Netto houd ik nu 2.495 euro over. Dat vind ik een eerlijk loon voor het werk dat ik doe: het is vaak moeilijk en ik heb veel verantwoordelijkheid. Dat vind ik fijn, maar dan mag er iets tegenover staan. Ik maak ook vaak (onbetaalde) overuren, maar ik heb wel glijdende uren. Heb ik om 16 uur een afspraak bij de tandarts, dan kan ik daarnaartoe. En dan werk ik op ­andere dagen langer. We mogen ook twee dagen per week van thuis werken, al komt dat er bij mij vaak niet van. Ik probeer wel minstens één dag per week van thuis te werken.”