Chadi Nouach veroordeeld tot 20 jaar cel voor doodslag op Maria Isabel Neumann

Brussel / Schaarbeek - Het hof van assisen van Brussel heeft maandagnamiddag Chadi Nouach veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor doodslag op Maria Isabel Neumann. De 46-jarige Braziliaanse vrouw werd in april 2018 dood aangetroffen in haar appartement in Schaarbeek.

De verdediging had nog verzachtende omstandigheden ingeroepen, maar de juryleden en de drie magistraten van het hof beslisten daar niet op in te gaan. Nouach werd veroordeeld tot 20 jaar cel.

Het lichaam van Maria Isabel Neumann werd op 19 april 2018 rond 19.00 uur aangetroffen in haar appartement in de Aarschotstraat in Schaarbeek. Ze lag deels naakt in de badkamer en haar lichaam vertoonde heel wat blauwe plekken. De gerechtsartsen stelden vast dat de vrouw al in de nacht van 18 op 19 april door wurging en verstikking om het leven was gekomen. Ze werd ook verschillende keren geslagen.

Op basis van DNA-onderzoekers kwam Chadi Nouach al snel in het vizier van de speurders. Zijn genetisch materiaal werd op verschillende plaatsen op het lichaam van het slachtoffer aangetroffen, onder meer onder haar nagels en op haar hoofd, nek en dijen.

Chadi Nouach heeft toegegeven dat hij de vrouw op 15 april leerde kennen in een bar in de Aarschotstraat, en dat hij tot 17 april deels bij haar verbleef. Hij heeft altijd ontkend dat hij haar om het leven heeft gebracht.