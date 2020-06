Jeroen Vanvaerenbergh is 30 jaar en is boekhouder. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Jeroen Vanvaerenbergh, 30 jaar en boekhouder.

Boekhouder

€3.006

Jeroen Vanvaerenbergh (30)

“Toen ik tien jaar geleden in hetzelfde bedrijf als boekhouder begon, ­verdiende ik 1.750 euro bruto. Dat is dus al erg gestegen. Die stijging is afhankelijk van hoelang je er zit en hoe goed je je werk doet. Ik ben wel tevreden met dat loon, gezien het aantal zorgen dat ik heb voor mijn job. Behalve de boekhoudkundige zware periodes – het einde van het jaar of vlak voor een nieuw kwartaal – heb ik niet zoveel zorgen.” “Ik heb de luxe dat ik geen huis moet afbetalen, dus met mijn partner en een kindje kunnen we gemakkelijk onze facturen betalen. Zeker als daar nog eens een dertiende maand of vakantiegeld bijkomt van zo’n 1.350 euro netto.”