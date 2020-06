Simon Dedoncker is 31 jaar en is coördinator bij departement Onderwijs van de Vlaamse overheid. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Simon Dedoncker, 31 jaar en coördinator bij departement Onderwijs van de Vlaamse overheid.

Coördinator bij departement Onderwijs van de Vlaamse overheid

€4.973

Simon Dedoncker (31)

“Mijn nettoloon varieert, maar schommelt meestal rond 2.800 euro. Ik heb ook flexibele uren, waardoor ik de ene week meer werk dan de andere. Soms werk ik ook ’s avonds of in het weekend, want ik ben altijd bereikbaar. Daartegenover staat een mooi loon, vind ik.” “Drie jaar zit ik nu in deze functie. In totaal werk ik al acht jaar bij het departement Onderwijs. Elke drie jaar stijgt mijn loon ook een beetje.”