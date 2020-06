Michel De Cock is 34 jaar en is brandweerman in chemiebedrijf. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Michel De Cock, 34 jaar en brandweerman in chemiebedrijf.

Brandweerman in chemiebedrijf

€5.500

Michel De Cock (34)

“Omdat ik word betaald vanuit de chemie – ik werk in een bedrijf in de Antwerpse haven – is er een groot verschil met een brandweerman in een gewone kazerne. Daar werk ik vanaf volgende maand, omdat ik wat meer actie verkies. Ik zal daar wel 400 à 500 euro minder verdienen dan de 3.200 euro netto die ik nu heb, maar daarmee zal ik nog altijd haalbaar rondkomen.” “Ik ben heel tevreden met dat loon. We worden ook nog eens betaald voor overuren – als we uit ons bed worden opgeroepen – en krijgen een dertiende en veertiende maand van samen zo’n 2.300 euro netto. In bijberoep werk ik nog als zelfstandig instructeur van kleine blusmiddelen en ben ik brandweervrijwilliger. Zo komen ook nog extraatjes binnen.”