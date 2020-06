Michel Preud’homme stopt als trainer en blijft enkel als vicevoorzitter aan Standard verbonden: “Eerlijk zijn met jezelf”

Het hing al even in de lucht, maar is nu bevestigd: Michel Preud’homme legt zijn taken als hoofdtrainer van Standard neer. De 61-jarige Luikenaar stopt eveneens als sportief directeur en zal enkel als vicevoorzitter aan de club verbonden blijven.

Het speculeren mag stoppen. Michel Preud’homme is niet langer trainer van Standard. Dat heeft de oefenmeester aan zijn bestuur laten weten. In 2018 keerde MPH terug naar Luik en kreeg er alle sleutels in handen. Hij tekende een contract voor vier jaar als T1, TD en vicevoorzitter. “Ik heb de belofte gedaan om minimaal twee jaar trainer te blijven”, gaf hij bij zijn intrede aan.

Begin deze maand raakte bekend dat MPH twijfelde over zijn job als hoofdtrainer, maar in werkelijkheid zat hij al langer met die twijfels.

Adviserende rol

Een doorslaand succes was de terugkeer van Michel Preud’homme naar Luik niet te noemen. In zijn eerste seizoen leidde hij Standard nog naar een derde plaats. Dit seizoen eindigden de Rouches in de vroegtijdig stopgezette competitie als vijfde. Ondanks meer dan 30 miljoen euro aan investeringen in nieuwe spelers kwam er maar geen lijn in het spel van Standard. De Luikenaars bleven volharden in hun wisselvalligheid. De ene week in staat tot het beste, de andere tot het slechtste. De externe kritiek die daarmee gepaard ging, was voor Preud’home moeilijk te verteren.

Preud’homme stopt eveneens als sportief directeur. Wel zal hij als vicevoorzitter een adviserende rol behouden. De Rouches hopen op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer te presenteren.

“Eerlijk zijn met jezelf”

In het tweede deel van zijn interview met Standard TV legde Preud’homme uit hoe hij tot zijn beslissing gekomen is.

“Deze lockdown was voor mij het ideale moment om hierover na te denken”, aldus MPH. “Want ik denk dat je vooral eerlijk moet zijn met jezelf. Die zin om deze groep te trainen die ik beginnen kneden ben, die zeer mooie dingen heeft laten zien, met spelers die ik wou en ik heel graag train, die zin is er. Maar je moet je eerlijk de vraag stellen op 61-jarige leeftijd: Zal ik nog de kracht hebben om er één seizoen bij te doen met alle vereisten die daaraan verbonden zijn? Ik heb erover nagedacht en ik heb mijn antwoord. Mijn antwoord is dat ik me niet meer als trainer zie in de toekomst. Ik ga eerder overschakelen naar het andere deel, met een veel lichter programma. Ik blijf bij de club als vice-voorzitter maar ik zal me vooral bezighouden met de algemene structuren van de club, natuurlijk ook gelinkt aan het sportieve. Ik zal alle gelederen van de club blijven helpen.”

Eindelijk een beslissing dus, maar het was niet makkelijk om die te nemen. “Het is moeilijk om deze beslissing bekend te maken”, klinkt het. “Het verstand zegt soms één ding, maar het lichaam iets anders. Mijn verstand zegt me dat ik nog zin heb om naar de oorlog te gaan en om trainer te zijn, maar het lichaam zegt: Nee, je zal dit niet volhouden.”