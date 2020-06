Bubbelvergroting in de farmasector: AstraZeneca aast op miljardenfusie met Gilead

Terwijl de farmaceutische sector druk bezig is met de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus, lijkt een grote verandering op til. Britse reus AstraZeneca zou bij het Amerikaanse Gilead Sciences hebben gepolst naar een mogelijke fusie. “Een stok in het hoenderhok, AstraZeneca doet hier vooral een strategische move”, zegt Tom Simonts (KBC).

Een fusie met een marktwaarde van meer dan 200 miljard is ongezien in de farmaceutische sector. Toch zou AstraZeneca volgens Amerikaans persbureau Bloomberg vorige maand Gilead Sciences hebben benaderd voor een potentiële samensmelting. Het Britse concern heeft zich tijdens de huidige crisis stevig geprofileerd en passeerde onder meer concurrent GlaxoSmithKline om het hoogst genoteerde bedrijf van het Verenigd Koninkrijk te worden met een marktwaarde van 125 miljard euro.

Formele gesprekken zijn er voorlopig nog niet, maar Gilead heeft volgens Bloomberg wel zijn adviseurs ingeschakeld om de zaak te bekijken. Toch zou het bedrijf, dat vorig jaar nog een miljardendeal sloot met Belgische partner Galapagos, weinig interesse hebben in een fusie. Dan O’Day, vorige week één jaar in dienst als CEO, focust volgens insiders liever op kleinere overnames en samenwerkingen binnen de sector. O’Day is geen onbekende voor AstraZeneca-CEO Pascal Soriot, de twee zijn nog collega’s geweest bij het Zwitserse farmabedrijf Roche.

Specialisten hebben hun twijfels over de meerwaarde van een mogelijke fusie. Tom Simonts, senior financieel econoom bij KBC, ziet niet meteen hoe een fusie voor grote verandering kan zorgen: “Grote farmabedrijven hebben geld en mensen genoeg, zo’n fusie levert niet meteen grote voordelen op.” Ook de markt reageert sceptisch, het aandeel van AstraZeneca daalde maandagochtend met 2%. “Ze doen hier vooral een strategische move. AstraZeneca toont dat het een grote deal wilt aangaan. Wie weet komt er straks dus nog een andere speler in het vizier”, zegt Simonts.

Post-COVID-strategie

Beide farmabedrijven droegen al hun steentje bij in de strijd tegen corona. Zo heeft Gilhead met remdisivir een virusremmer die wordt ingezet om het herstel van COVID-patiënten te versnellen. De samenwerking van AstraZeneca kreeg ondertussen 1 miljard euro van de Amerikaanse overheid om de zoektocht naar hun vaccin te ondersteunen.

“Corona is een strategische opportuniteit: innovaties waar je als bedrijf nu op inzet, kan je achteraf op schaal verder uitbouwen”, zegt professor Walter Van Dyck, expert op het gebied van innovatiemanagement en gezondheidszorg. De professor van de Vlerick Business School ziet de interesse van AstraZeneca als een poging om zijn positie in de antivirale markt verder uit te bouwen. “Dit lijkt een post-COVID-strategie, maar ik weet niet of de COVID-markt interessant genoeg is om er zo’n grote deal voor op te zetten. De zoektocht naar een vaccin lijkt me nu iets belangrijker”, aldus Van Dyck.