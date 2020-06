Hannah is 30 jaar en is begeleider crisishulp. Hoeveel zou zij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Hannah, 30 jaar en begeleider crisishulp.

Begeleider crisishulp

€2.880

Hannah (30)

“Als contextbegeleider in crisishulp sta ik gezinnen bij die bijvoorbeeld te maken hebben met intrafamiliaal geweld, verslavingsproblemen of waarin een puber wegloopt van huis. Vier keer per week ga ik bij die mensen langs.” “De sociale sector is geen vetpot, maar met 1.962,46 euro netto krijg ik voldoende voor wat ik doe. Ik weet dat veel mensen het met minder moeten doen. Ik heb ook wel wat meer vakantie, want na elke vijf weken (waarin ik telkens twee gezinnen opvolg en 24/7 bereikbaar ben via telefoon) krijg ik een compensatieweek om tot rust te komen.” “We werken wel door op feestdagen – want dan kan je begeleiding moeilijk stopzetten – en worden dan ­betaald aan vijftig procent extra.”