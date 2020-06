Nico Smets is 30 jaar en is keukenmedewerker bij fastfoodketen. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Nico Smets, 30 jaar en keukenmedewerker bij fastfoodketen.

Keukenmedewerker bij fastfoodketen

€1.680

Nico Smets (30)

“Burgers maken, slaatjes ‘preppen’, bestellingen ophalen: dat is wat ik doe. Die job doe ik nu één jaar en ik doe het graag. Ook al omdat er een toffe sfeer is onder collega’s. Netto houd ik maandelijks zo’n 1.500 euro over, en daarmee ben ik tevreden voor een 32-urencontract. Werk ik op zondag, dan komt er nog 15 procent bij. En we krijgen ook een avondpremie.”