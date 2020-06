Jeroen Forier is 26 jaar en is leerkracht secundair onderwijs. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Jeroen Forier, 26 jaar en leerkracht secundair onderwijs.

Leerkracht secundair onderwijs

€2.930

Jeroen Forier (26)

“Als leerkracht niet-confessionele zedenleer in het eerste tot zevende middelbaar in het aso, tso en bso, houd ik 1.970 euro per maand over. Ik werk wel twee uur bovenop een voltijdse job. Het is mijn eerste jaar op deze school en intussen mijn vierde schooljaar als leerkracht. Met mijn loon ben ik over het algemeen wel tevreden. Ik sta nog niet zo lang in het onderwijs en weet dat het sowieso nog zal stijgen. Dat deed het de voorbije jaren ook al.” “Omdat ik niet vastbenoemd ben, verdien ik in de zomervakantie iets minder. Maar dat compenseer ik door sportkampen te geven, want ik haalde ook mijn diploma voor leerkracht L.O. Daarmee kom ik zeker toe. Ik moet nu niet met geld gooien, maar ik kom ook niets tekort.”