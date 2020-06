Na tien jaar, duizenden pogingen en vijf doden is iemand er eindelijk in geslaagd mysterieus gedicht te ontcijferen en schat van een miljoen dollar op te graven

De jacht is voorbij, de schat is gevonden. Tien jaar nadat een excentrieke miljonair een kistje vol goud en waardevolle sieraden verborg in de Rocky Mountains, is de schat ter waarde van minstens een miljoen dollar eindelijk gevonden. Zo komt er een einde aan de obsessieve goldrush waar vele duizenden Amerikanen zich aan waagden, hun job voor opzegden en in enkele gevallen zelfs het leven voor lieten.