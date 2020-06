Cliff Smeers is 23 jaar en is hoofdkassier bij grote supermarkt. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Cliff Smeers, 23 jaar en hoofdkassier bij grote supermarkt.

Hoofdkassier bij grote supermarkt

€1.800

Cliff Smeers (23)

“Een hoofdkassier heeft grotere verantwoordelijkheden, zoals het bestellen van groenten en fruit, vers vlees en vis, vers brood en financieel beheer, en ook takenverdeling van het personeel. Netto verdien ik 1.400 à 1.600 euro, want werken op zaterdag na 18 uur is bijvoorbeeld dubbel betaald, en elke minuut die we overwerken wordt uitbetaald. Een mooi loon voor iemand van mijn leeftijd, vind ik. Zeker in vergelijking met andere ketens in dezelfde sector, die minder betalen. Bovendien is er nog een dertiende maand, vakantiegeld en andere extra’s zoals kortingsbonnen voor de winkel. Helaas zit ik nu al een tijdje ziek thuis en krijg ik nu tijdelijk een uitkering.”