Democraten knielen in het Capitool “als eerbetoon aan zwarte Amerikanen die hun leven op een onrechtvaardige manier verloren”

Leden van de Democratische partij hebben maandag in het Amerikaanse congres gedurende acht minuten en 46 seconden geknield als eerbetoon aan George Floyd en andere zwarte Amerikanen “die hun leven op een onrechtvaardige manier verloren”.

De Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de leider van de Democratische minderheid in de Senaat, Chuck Schumer, en een twintigtal andere parlementairen, onder wie meerdere zwarte verkozenen, verzamelden in de Emancipation Hall van het Capitool. Die is vernoemd naar de slaven die in de achttiende eeuw meebouwden aan de thuishaven van de congresleden in Washington.

Acht minuten en 46 seconden is precies hoelang een blanke politieman op 25 mei zijn knie in de nek van George Floyd duwde, waardoor de 46-jarige Afro-Amerikaan overleed bij zijn arrestatie in Minneapolis. De dood van Floyd was het startschot van een historische reeks demonstraties in de VS. Inmiddels is het protest tegen racisme en politiegeweld overgewaaid naar de rest van de wereld. De Democraten presenteerden maandag na hun symbolische actie een wetsvoorstel om de politie te hervormen. “We willen het brutale politiegeweld een halt toeroepen, de transparantie verbeteren en structurele en diepgaande hervormingen doorvoeren zodat de rechten van alle Amerikanen worden beschermd”, luidde het.

Congressional Democrats take a knee as they observe a nearly nine minute moment of silence for George Floyd at Emancipation Hall at the U.S. Capitol. https://t.co/JnqDlzMFDq pic.twitter.com/8CBdgtLUjz — ABC News (@ABC) June 8, 2020

Voorstel voor politiehervorming

De Democraten kondigen ook een wetsvoorstel aan voor een verreikende hervorming van de politie, om geweld te verminderen, opleiding te verruimen, en overzicht en aansprakelijkheid op nationaal niveau te verbeteren. De ‘Justice and Policing Act’ voorziet onder meer in de oprichting van een nationaal register voor politiemensen die over de schreef gaan, moet het makkelijker maken agenten gerechtelijk te vervolgen en wil de rekrutering en opleiding van agenten in spe tegen het licht houden.

Of het voorstel door de Senaat geraakt, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, is zeer de vraag. President Donald Trump reageerde al door te stellen dat Joe Biden, zijn tegenkandidaat bij de verkiezingen, en de Democraten “de vleugels van de politie willen knippen”. Hij pleitte voor een “efficiënte en goed betaalde ordehandhaving”.