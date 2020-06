Duitse politie ontvangt in één week honderden nieuwe tips over verdwijning van Maddie McCann

De Duitse federale politie heeft sinds midden vorige week honderden nieuwe tips gekregen over de verdwijning van Madeleine “Maddie” McCann. Dat zei de woordvoerder van de officier van justitie van Braunschweig, Hans Christian Wolters, maandag aan het Duitse persbureau.

De ZDF-uitzending “Aktenzeichen XY ... ungelöst” van afgelopen woensdagavond had de verwachte grote respons. De tips worden nu verwerkt. “De ervaring heeft geleerd dat de evaluatie van deze informatie minstens enkele weken, zo niet maanden zal duren.”

De toen driejarige Britse Maddie verdween op 3 mei 2007 uit een appartementencomplex in het Portugese resort Praia da Luz. De onderzoekers vermoeden nu dat een 43-jarige Duitser het meisje heeft ontvoerd en vermoord. De verdachte zit in de cel voor andere feiten.

De Britse politie maakte zondag bekend dat er ongeveer 400 nieuwe meldingen in de zaak Maddie zijn binnengekomen. In tegenstelling tot de Duitse onderzoekers blijft Scotland Yard ervan uitgaan dat er na 13 jaar een vermiste persoon is. “Er is geen definitief bewijs dat Madeleine nog leeft of dood is”, zei een politiewoordvoerder in Londen.