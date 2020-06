Inge Oeyen is 42 jaar en is zorgkundige in woon-zorgcentrum (70%). Hoeveel zou zij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Inge Oeyen, 42 jaar en zorgkundige in woon-zorgcentrum (70%).

Zorgkundige in woon-zorgcentrum (70%)

€2.341

Inge Oeyen (42)

“Ik werk aan zeventig procent en verdien daar netto 2.018,06 euro mee. Er zijn premies voor nachtwerk, feestdagen of weekendwerk. Sowieso werk ik één weekend op twee. Het loon is geen grote luxe, maar ik kom daar zeker mee toe. ­Sowieso moet je niet in de zorg gaan werken als je dat voor het grote geld doet. Er zijn andere voordelen, zoals dat je heel veel terugkrijgt van de mensen. Bovendien heb ik de ene dag om half drie gedaan met werken en kan ik mijn zoon van school halen in de week dat hij bij mij is. In de andere week werk ik late shiften en kan ik bijvoorbeeld boodschappen doen als het niet druk is.”