Schermutselingen en aanhoudingen bij betoging tegen racisme in Leuven

Leuven - Naar analogie met de wereldwijde ‘Black Lives Matter’-beweging hebben maandag in de vooravond in Leuven een honderdtal personen een niet toegelaten manifestatie gehouden tegen racisme. Hierbij deden zich enkele kleine schermutselingen voor en werden ook enkele personen opgepakt. Dat meldt de Leuvense politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Zondag wordt er opnieuw gemanifesteerd in Leuven.

De manifestanten reageerden op een oproep op sociale media om te betogen en verzamelden op het Martelarenplein. Ondanks het feit dat enkele aanwezigen de betogers vroegen om terug naar huis te gaan omdat de betoging niet aangevraagd was en er ook organisatorisch niets voorzien was ter voorkoming van rellen en verspreiding van het coronavirus trok na verloop van tijd toch een aantal personen via de Diestsestraat de stad in om te betogen.

Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero stelde na afloop dat er zich enkele schermutselingen voordeden. “Er is op een bepaald ogenblik met spullen gegooid en er zijn vuilnisbakken omgeduwd, reden waarom we hebben ingegrepen en enkele betogers opgepakt”, aldus Del Piero. Het is momenteel nog onduidelijk hoe groot de schade is. Deze bleef volgens de woordvoerder alleszins beperkt.

Een aantal aanwezigen willen op zondagnamiddag om 15 uur vanop het Ladeuzeplein opnieuw betogen en zullen hiervoor dit keer wel een aanvraag indienen. Vraag is of Leuven toelating zal geven voor deze betoging. Naar aanleiding van de aangekondigde betoging van vandaag noemde Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) de strijd tegen racisme en discriminatie weliswaar belangrijk, maar verwijzend naar de coronapandemie bestempelde hij “een samenkomst met zoveel mensen als onverantwoord”.