Duitse regering roept na massaprotesten op om afstand te bewaren

Na een weekend van massale protesten tegen racisme heeft de Duitse regering betogers maandag opgeroepen om zich aan de coronamaatregelen te houden. “Het moet mogelijk zijn om maskers te dragen op zo’n bijeenkomsten en de minimumafstand van 1,5 meter te respecteren”, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert.

In Berlijn namen zaterdag ongeveer 15.000 mensen deel aan een protestbijeenkomst aan Alexanderplatz, terwijl de autoriteiten slechts 1.500 mensen hadden toegelaten. In totaal kwamen tienduizenden betogers in Duitsland de straat op zaterdag, in steden als Frankfurt, Hamburg en München. Ze protesteerden tegen politiegeweld en structureel racisme. Niet iedereen in de vaak dicht opeengepakte massa’s droeg maskers, wat een risico is in het licht van de strijd tegen het coronavirus.

“Het is een goede zaak als ook in Duitsland mensen de straat op trekken met een duidelijk engagement tegen racisme”, zei Seibert. Tegelijk had hij kritiek op de vele deelnemers die zich niet aan de regels hielden. “Hierdoor creëerden ze een risico voor zichzelf en anderen.”

Een gelijkaardige boodschap was te horen bij Annegret Kramp-Karrenbauer, de leider van Merkels partij CDU, in een videoconferentie na een bijeenkomst van het partijbureau. “Degenen die de straat op gingen tonen een bijzondere burgerzin, maar die burgerzin moet ook rekening houden met het coronavirus”, zei ze.

Op veel plekken in Europa werd afgelopen weekend betoogd, in navolging van het protest in de Verenigde Staten tegen de dood van de Afro-Amerikaanse man George Floyd (46). Hij overleed nadat een blanke politieagent minutenlang zijn knie tegen zijn nek drukte.