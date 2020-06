Voor het eerst in 17 jaar: straks meer ontslagen dan aanwervingen

Voor het eerst sinds 2003 zijn er in ons land meer werkgevers die mensen willen laten vertrekken dan dat er nieuwe medewerkers zoeken. Dat blijkt uit de driemaandelijkse ManpowerGroup Barometer voor de Tewerkstellingsvooruitzichten, die de impact van corona volop laat zien.

“Tegen eind september is de eerste krimp van de werkgelegenheid in België een feit”, zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup Belux. “Voor het eerst sinds we in 2003 de aanwervingsprognoses zijn beginnen te meten, eindigen we negatief.”

En niet zomaar een klein beetje. In Vlaanderen stond die prognose nooit eerder zo laag: -7 procent. “Slechts 9 procent van de Vlaamse werkgevers is van plan om tegen eind september zijn personeelsbestand uit te breiden, terwijl 16 procent van plan is het te verminderen. Ongezien.”

Op de bouw, de maakindustrie en de logistiek na dreigt banenverlies in zo goed als alle andere sectoren. “De situatie is bijzonder zorgwekkend in de horeca, waar meer dan één op de vijf bevraagde werkgevers, 22 procent om precies te zijn, verwacht tegen eind september mensen te moeten ontslaan.”

Toch probeert Philippe Lacroix het glas halfvol te zien: “Zeven op de tien Belgische werkgevers verwachten dat ze binnen 12 maanden hetzelfde aanwervingspercentage zullen behalen als vóór de coronacrisis. En de Belgische werkgevers blijken ook iets minder pessimistisch dan hun Europese collega’s, waar we nog zwakkere voorspellingen zien in 16 van de 22 bevraagde landen.”