Eupen haalt Amara Baby weg bij Antwerp

Eersteklasser Eupen heeft zich versterkt met Amara Baby. De 31-jarige Frans-Senegalese linkerwinger komt over van Antwerp en ondertekende aan de Kehrweg een contract voor één seizoen, zo maakte de club maandag bekend.

Baby kwam sinds de zomer van 2018 voor The Great Old uit, dat hem destijds overnam van Charleroi, waarvoor hij drie seizoenen speelde. In de Belgische hoogste klasse staan er 132 wedstrijden op zijn teller, met daarin negentien doelpunten en dertien assists.

Voordien kwam Baby in Frankrijk onder meer uit voor de tweedeklassers Châteauroux, Le Mans en Auxerre.