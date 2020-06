Belgisch-Congolese politicologe vindt protest met 10.000 betogers in volle coronacrisis wel verantwoord

Nobel maar heel gevaarlijk: virologen vrezen nieuwe besmettingen na het massaprotest tegen racisme in Brussel. De Belgisch-Congolese Nadia Nsayi (36) was zondag een van de 10.000 demonstranten aan het Justitiepaleis. Ook zij twijfelde om zich in zo’n drukte te begeven in volle coronacrisis. Maar de boodschap was te belangrijk, vindt de politicologe. “We zijn een gezonde maatschappij als we opstaan tegen onrecht.”