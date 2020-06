ABVV-voorzitter richting uitgang na ontmoeting met MR-voorzitter Bouchez

Het federaal bureau van de socialistische vakbond ABVV beraadt zich vandaag over het lot van haar voorzitter Robert Verteneuil. De vakbondsleider ligt onder vuur bij de eigen achterban na een ontmoeting met Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de liberale partij MR. Maandagavond moest Verteneuil een vertrouwensstemming ondergaan van de Waalse centrales, en die heeft hij verloren. Maar hij is niet enkel Waals voorzitter, maar ook nationaal voorzitter. Net over dat laatste gaat het federaal bureau vandaag. Vermoedelijk bevestigt het bureau dat wantrouwen, en moet Verteneuil een stap opzijzetten.

De commotie rond Verteneuil toont aan hoe gespannen de politieke verhoudingen aan Franstalige kant zijn. De voorzitter had zijn ontmoeting met Bouchez openlijk in de Franstalige media gebracht, en samen spraken ze over “een nieuw sociaal pact”. Onaanvaardbaar voor de achterban. Enerzijds omdat de invloed van het extreemlinkse PVDA-PTB groot is in de socialistische vakbond, en een gesprek met een (centrum)rechtse partij taboe is. Anderzijds door de figuur van Bouchez, een flamboyante nieuwkomer op het nationale politieke toneel die niet geliefd is binnen de socialistische familie. PS-voorzitter Paul Magnette had het de afgelopen dagen nog voor Verteneuil opgenomen, maar dat zal waarschijnlijk niet volstaan om zijn vel te redden. Vandaag volgt de definitieve beslissing.