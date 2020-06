Twee doden door bermbom in Turkije

Twee wegenwerkers zijn omgekomen bij een ontploffing van een bermbom in het zuidoosten van Turkije, die daar volgens de regering werd gelegd door Koerdische militanten. Dat heeft het staatspersagentschap Anadolu maandag gemeld.

De wegenwerkers zaten in een busje op weg naar huis, dat tot ontploffing kwam door de bermbom. De feiten speelden zich af in het district Catak in de provincie Van.

De autoriteiten achten de in Turkije verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) verantwoordelijk. De veiligheidsdiensten zijn een “grootschalige antiterreuroperatie” gestart in het gebied, liet het bureau van de gouverneur weten. De PKK wordt door Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten als een terroristische organisatie beschouwd.