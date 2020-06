Voetballers tegen racisme: betogers Jérémy Taravel en Ilombe Mboyo roepen op om van het veld te stappen indien nodig, want “het is genoeg”

Ruim tienduizend mensen kwamen zondag op straat voor de Black Lives Matter-betoging in Brussel. Want het is genoeg geweest, zo geven ook de aanwezige profvoetballers aan. Jérémy Taravel (33) en Ilombe Mboyo (33) willen die lijn – indien nodig – ook doortrekken op het veld. “Als er opnieuw incidenten zijn, moeten we gewoon stoppen en naar binnen gaan.”