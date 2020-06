Hoera, weer alle dagen non-stop voetbal (op televisie): dit staat u na drie maanden windstilte allemaal te wachten

Gedaan met de Container Cup kijken of zuchten over het uitgestelde EK. Vanaf vandaag tot het einde van de maand is er elke dag wel ergens topvoetbal. Na Duitsland beginnen ze er ook in Spanje en Italië in een rotvaart weer aan, en vanaf volgende week draait ook de Engelse Premier League overuren. Allemaal achter gesloten deuren, maar de meeste van die wedstrijden zullen wel in de Belgische huiskamers te zien zijn via betaalzenders Play Sports (Premier League, Bundesliga en DFB Pokal) en Eleven Sports (La Liga, Serie A en FA Cup). Zelfs de BBC doet mee aan het voetbalfeestje en zendt uitzonderlijk twee Premier League-matchen uit.

Wat zijn ze in Madrid blij dat er volgende week in Spanje weer gevoetbald kan worden. Niet alleen is Barcelona zo nog geen kampioen, de Koninklijke heeft er door de terugkeer van de geblesseerde Eden Hazard ineens weer een wapen bij in de titelstrijd.