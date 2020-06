Maak kennis met Alexander Blessin, de nieuwe man bij KV Oostende: “Ik was misschien maar een jeugdcoach, maar werkte samen met échte toptrainers”

Het is maar een jeugdtraine r. KV Oostende verraste zondag door de onbekende en onervaren Alexander Blessin (47) aan te stellen als nieuwe coach. De Duitser was inderdaad slechts jeugdtrainer bij RB Leipzig, maar daar werkte hij wel met toekomstige wereldtoppers als Timo Werner, Naby Keïta en Ibrahima Konaté. “Ook bij KV Oostende gaan we krachtig voetbal brengen”, zegt Blessin.

Alexander Blessin was deze week in Oostende. Hij werd rondgeleid in het stadion en op het oefencomplex, maar velen vroegen zich af wie die boomlange Duitser was. “Ik ben geen grote naam, hé”, zegt Blessin ...