Europees voetbal voorzien vanaf 17 augustus, geen interlands in september?

De Europese voetbalbond UEFA heeft zijn lidstaten laten weten dat de voorrondes van de Europa League en de Champions League beginnen in de week van 17 augustus. Volgens de huidige planning zou Standard als eerste Belgische ploeg in actie komen op donderdag 20 augustus. De Rouches zijn gekwalificeerd voor de tweede voorronde van de Europa League.

Interlands

Op 17 juni neemt de UEFA ook een beslissing over de interlands van de Nations League in september. Omdat verschillende grote competities pas half of eind september weer hervatten is de kans groot dat die wedstrijden worden uitgesteld.