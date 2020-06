François Kompany en schoonzus Carla voelden zich verplicht om te betogen in Brussel: “Vincent en ik waren vaak slachtoffer van racisme”

Black Lives Matter. Ondanks het dreigende coronavirus betoogden zondag in Brussel ruim 10.000 mensen tegen racisme. Onder hen bekende voetballers als Mboyo en Kagé van KV Kortrijk, maar ook de familie Kompany. François en Carla Kompany - broer en vrouw van Anderlecht-icoon Vincent - konden niet thuisblijven. “Hoe vaak hebben wij niet gehoord: vuile zwette. Dat moet stoppen.”

Een kleurrijk mondmasker en een kartonnen bord met daarop Enough is Enough. Je moest al goed kijken om François en Carla Kompany te herkennen tussen de duizenden manifestanten, maar het duo wil zich ...