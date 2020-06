Duizenden mensen nemen afscheid van George Floyd

Duizenden mensen zijn maandag naar de Fountain of Praise-kerk in de Amerikaanse stad Houston gekomen om een laatste groet te brengen aan George Floyd. De zwarte Amerikaan werd ruim twee weken geleden gedood door politiegeweld in Minneapolis. Floyd groeide op in Houston.

Floyd lag opgebaard in een glimmende goudkleurige open kist. Op televisiebeelden was te zien dat mensen achter elkaar langs de kist liepen om afscheid te nemen. Onder hen verschillende mensen in uniform. Een man knielde, anderen staken ook hun vuist op voor de kist als teken van de strijd tegen racisme.

Vanwege het coronavirus waren bij de uitvaartceremonies strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo lieten foto’s zien dat de lichaamstemperatuur van de bezoekers buiten de kerk werd gemeten. De mensen, de meesten met mondkapjes, werd gevraagd om afstand te houden van elkaar.

Floyd stierf op 25 mei nadat een blanke politieagent in Minneapolis bijna negen minuten lang zijn knie op zijn nek drukte, ondanks de smeekbeden van de 46-jarige om hem te laten ademen. Na zijn dood volgden wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme. Floyd wordt dinsdag begraven in Pearland bij Houston.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden was ook naar Houston gekomen. Hij sprak gedurende een uur met familie en nabestaanden van Floyd. Biden neemt ook een videoboodschap op voor de begrafenisdienst dinsdag, maar zal die niet bijwonen.

De broers van George Floyd (in geel) spreken de menigte toe. Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AP