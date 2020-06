China-reizen zijn nog steeds geen optie voor reisbureau, maar toch vonden ze een alternatief in het Oosten

Geel - Het Geelse reisbureau Ying Ying Travel was al een slachtoffer van corona nog voor het virus ons land had bereikt. De reisspecialist moest al zijn geleide tochten naar Azië schrappen en vindt nu een alternatief in eigen land.

Anderhalve maand voor de eerste coronabesmetting in België opdook, zag Ying Ying Travel zijn eerste afreizen naar China in maart al in het water vallen. Het kleine reisbureau van Gelenaar Mario Steurs is gespecialiseerd in door hemzelf uitgestippelde en begeleide rondreizen of op maat gemaakte tochten door het land, maar ook andere Oost-Aziatische landen. “2020 beloofde een fantastisch reisjaar te worden met nieuwe rondreizen in China, Mongolië, Japan en Jamaica. Gelukkig zijn we als klein bedrijf met een solide basis in een sterke positie om dapper verder te werken.”

Het zomerprogramma is geannuleerd, Ying Ying Travel werkt intussen een fraai programma voor 2021 uit. Daar zitten begeleide rondreizen bij in Australië, maar ook voor het bureau nieuwe bestemmingen als Jamaica en Taiwan. Toch wil Steurs al iets organiseren voor het trouwe publiek dat hij de voorbije jaren opgebouwd heeft.

“Verre reizen zitten er voorlopig nog niet in, daarom bedachten we in afwachting van nieuwe maatregelen al een tof vakantieconcept in eigen land”, zegt Mario Steurs. “Speciaal voor onze Ying Ying Travel-vrienden reserveren we een Happy Cottage Camping voor één week in augustus in de mooie en rustige Oostkantons. In de buurt van Sankt-Vith hebben we een vijftiental accommodaties voor twee tot vijf personen afgehuurd op een vijfsterrencamping met buitenzwembad. Deelnemers kunnen met mijn hulp een eigen programma uitstippelen, maar ik zorg ook voor een gemeenschappelijk programma.”

Zestiendaagse rondreis in Jamaica

Maar ook daar spelen de coronarichtlijnen mee: alles moet op veilige afstand van elkaar gebeuren, ontbijten en andere maaltijden worden afgehaald of aan de cottage geleverd. “En ’s avonds is iedereen welkom in ons Café Distance, waar de tafeltjes ver genoeg uit elkaar staan”, lacht Steurs.“We hopen elkaar zo terug te zien en nog eens op een veilige manier wat bij te praten.”

Toch blijven de verre trips de kernbezigheid van het reisbureau. Daarom staat nog voor november van dit jaar een zestiendaagse rondreis in Jamaica gepland. “Die treedt buiten de platgetreden paden, het is dus zeker geen typische strandvakantie. We begeven ons tussen de lokale mensen, vermoedelijk is dit de meest uitgebreide rondreis op het eiland en met de meeste diepgang. Het is wel voor een beperkt groepje van maximaal tien personen.”