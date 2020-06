Zuiderse plant duikt voor het eerst op in Belgische tuin: “Ze wordt bewaard voor het nageslacht”

Natuurpuntvrijwilliger Gie Luyts heeft in zijn tuin in Turnhout koraalhelmkruid ontdekt. Het was de eerste keer dat die zuiderse plant werd waargenomen in België. Foto: Mia Uydens + rr

Turnhout - Natuurpuntvrijwilliger Gie Luyts heeft in zijn tuin in Turnhout koraalhelmkruid ontdekt. Het was de eerste keer dat die zuiderse plant werd waargenomen in België.

“We hebben een wilde tuin en ik weet goed wat erin staat”, vertelt Gie Luyts. “Zo zijn die drie planten me opgevallen. Ik kwam erachter dat het om een helmkruidsoort ging, maar vond de juiste soort niet. Ik heb er dan foto’s van genomen en die bezorgd aan Hans Vermeulen, een floraspecialist van Natuurpunt CVN die pas een boek schreef over nieuwe planten uit andere landen. Hij determineerde de plant als koraalhelmkruid, dat van nature voorkomt in het gebied rond de Middellandse Zee.”

De naam koraalhelmkruid werd pas dit jaar vastgelegd door de bevoegde Commissie Nederlandse Namen. Voordien stond de plant simpelweg bekend als ‘vreemd helmkruid’. De wetenschappelijke naam is scrophularia peregrina, letterlijk ‘helmkruid als een pelgrim’. In Frankrijk en Nederland was de soort al wel gesignaleerd, voor België was de Turnhoutse waarneming de eerste. “De Zuid-Europese pelgrim klopt op de deuren van de Lage Landen”, wordt expert Hans Vermeulen er lyrisch van.

Gie vermoedt dat het zaad voor het koraalhelmkruid meekwam met plantgoed dat hij aankocht bij tuincentrum Proost. “Ik had een kapotte rododendronstruik vervangen en de drie planten groeiden een meter verder vlak bij elkaar. Een gewone mens zou er zelfs geen aandacht aan besteed hebben. Nu er wat meer ruchtbaarheid aan gegeven wordt, zal hij nog wel gevonden worden. Zo is hij al gesignaleerd in Oostende, langs de baan naar Middelkerke. De ijverige groendienst heeft hem daar echter al verwijderd.”

De Turnhoutse exemplaren zijn ondertussen uitgebloeid. “Ik ga ze laten drogen en bezorgen aan de nationale plantentuin in Meise. Filip Verloove, de specialist in exoten daar, bevestigde dat koraalhelmkruid nooit eerder werd waargenomen in België. Het koraalhelmkruid uit mijn tuin in Zevendonk wordt dus bewaard voor het nageslacht in het herbarium in Meise.”

