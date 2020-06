Natuurliefhebber treft overal mondmaskers en handschoenen aan: “Waar zit verdorie toch de burgerzin?”

Heist-op-den-Berg - Natuurliefhebber Titte Van den Broeck, ook bekend als de ‘Grunen Hesteneir’, is woedend. Tijdens zijn wekelijkse zwerfvuiltochten in Heist-op-den-Berg en de deelgemeenten stuit hij tegenwoordig continu op gebruikte mondmaskers en handschoenen. “Wat als kinderen dat oprapen? Denken mensen echt niet meer na?”

‘Grunen Hesteneir’ Titte Van den Broeck zit quasi elke dag op de fiets. Als hij onderweg zwerfvuil tegenkomt, bloedt het hart van de natuurvriend. “Ik kan dat afval niet laten liggen als ik het zie. Ik ruim het op en neem het mee in twee grote fietstassen”, vertelt hij. “Als het om grote stukken gaat, dan geef ik dat door aan de technische dienst van de gemeente.”

Een van de terugkerende pijnpunten is volgens Van den Broeck het zwerfvuil in de omgeving van de Kringwinkel in de Noordstraat. Het voorbije weekend was het er opnieuw prijs. “Je kunt je niet voorstellen wat ik daar al allemaal heb gevonden”, zegt hij. “Flessen, kleding, een kinderzwembad, reiskoffers... Vorig jaar vond ik er zelfs een dode hond tussen het afval. Het beestje was al zodanig aangevreten dat ik meteen moest overgeven van de geur en het zicht.”

Titte aan de slag bij de Kringwinkel. Foto: Joren De Weerdt

Vallei of vuilnisbak?

Van den Broeck is zo’n praktijken meer dan beu. “Wat denken die sluikstorters eigenlijk? Dat de medewerkers van de gemeente, de Kringwinkel of den Titte idioten zijn die hun rommel wel zullen opkuisen?”, maakt hij zich dik. “Dit moét absoluut stoppen. Ik heb al om cameratoezicht gevraagd.”

Op een braakliggend terrein in de Stationsstraat ontdekte Van den Broeck nog een terugkerende hotspot voor sluikstorters. “Ook dat heb ik al gemeld, maar de gemeente kan daar niet tussenkomen. Het gaat om een privéterrein. Intussen houden de problemen er wel gewoon aan”, zegt hij.

De natuurliefhebber stelt tot slot vast dat ‘zijn’ geliefde Netevallei sinds de crisis erg in trek is bij wandelaars. “Het wordt er ook meer en meer een vuilnisbak”, zegt hij teleurgesteld. “Maar wat me momenteel nog het meest verbaast, is dat ik dagelijks en overal gebruikte mondmaskers en handschoenen vind. Ik hou mijn hart vast voor spelende kinderen die zoiets oprapen. Ik kan me daar eindeloos kwaad in maken. Waar zit verdorie toch de burgerzin?”