Dode bij woningbrand in Schoten

Schoten -

Bij een woningbrand in de Salvialei in Schoten is maandagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand brak uit in een rijhuis, met drie wooneenheden. “Het heeft gebrand op de eerste verdiepingen”, aldus een woordvoerder van de politie van Schoten. “Daar hebben we helaas ook vastgesteld dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen. De persoon is nog niet geïdentificeerd.”