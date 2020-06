Van Pokémonkaarten naar mondmaskers, Cartamundi gaat samenwerken met UAntwerpen om Belgische mondmaskers te maken

De Ierse ‘Monopoly’-fabriek van Cartamundi produceerde al corona-testkits maar nu gaat ook hun Turnhoutse ‘pokémon’-fabriek mondmaskers bouwen. Voor de productie van zijn mondmaskers slaat Cartamundi de handen in elkaar met de Universiteit Antwerpen en machinebouwer Cloostermans. De drie zetten een nieuw bedrijf op, Medimundi.

Normaal produceert Cartamundi speelkaarten Foto: if

Een opvallende zet voor Cartamundi, vanaf augustus moeten de eerste mondmaskers van de band rollen. Op termijn zouden er honderdduizenden mondmaskers type FFP2 en FFP3 per week van de band rollen. ‘Medimundi’ wil hiermee aan de vraag voor medisch materiaal in België beantwoorden.

Cartamundi is met 380 miljoen euro een wereldspeler in de productie van spelkaarten en bordspellen zoals Monopoly en Risk. In Turnhout maakt het kaarten voor onder meer Pokémon en tal van casino’s. “Als je dit een jaar geleden had gezegd, dan had ik je gek verklaard. Maar het is zeker geen onverantwoord avontuur”, zegt David Germis, de topman van Cartamundi in Europa en CEO van Medimundi. “Net aan dit soort maskers is immers vandaag een groot tekort in de zorgsector. Dit type masker biedt namelijk de hoogst mogelijke bescherming. Ze beschermen de drager tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën en kankerverwekkende stoffen, en zijn dus onmisbaar voor het medisch en zorgpersoneel dat in de frontlinie staat in de strijd tegen het Covid-19 virus. De nieuw geproduceerde ademhalingsmaskers zullen gecertificeerde Europese kwaliteitslabels dragen. Een norm waaraan momenteel minder dan 20% van de geïmporteerde mondmaskers voldoet.”

De hoofdzetel in Turnhout Foto: RR

De mondmaskers zullen niet enkel van Belgische makelij zijn, ze zullen ook beter aan onze West-Europese gezichten aanpassen. Hierdoor zouden ze veel comfortabeler moeten zijn dan diegene die uit China of andere landen worden aangerukt maar het moet ook gemakkelijker zijn om te ademen met zo’n masker. De productontwikkeling van de UAntwerpen stond in voor het design. “Onze productontwikkelaars bezitten unieke designcompetenties die we met de oprichting van Medimundi kunnen valoriseren. Samen met twee prachtige familiebedrijven creëren we op die manier, als universiteit, een duidelijke meerwaarde voor de samenleving. We zijn trots om met dit complementaire team te kunnen starten en kijken uit om samen de handschoen, of het mondmasker, op te nemen”, vertelt prof. Silvia Lenaerts, vicerector valorisatie op de Antwerpse universiteit.

Het consortium start met een basisinvestering van zo’n € 3,5 miljoen. Maar het kijkt al verder en is van plan om te blijven investeren in internationale uitbreiding en andere, soortgelijke producten.

LEES OOK. Van te strenge testcriteria tot een moeizame samenwerking: de opvallendste bevindingen uit de rapporten van de experten