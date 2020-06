Cercle Brugge maakt zich klaar voor een beter seizoen en een mooiere toekomst : “We zijn op de juiste knoppen aan het drukken”

Met Vincent Goemaere heeft Cercle Brugge een ambitieuze durver als voorzitter. Nooit te beroerd ook voor een nieuw idee of plan en ook een bestuursmandaat in de Pro League ziet hij wel zitten. Maar hoe zit het met Cercle, want daar gaat het toch om? Net als vorig jaar is er weer nog geen trainer en geen staf. Maar schijn bedriegt en dat bevestigt ook algemeen coördinator Marc Van Maele: “We zijn op de juiste knoppen aan het drukken.”