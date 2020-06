Korte voorbereiding op nieuw seizoen schrikt nieuwbakken Buffalo Jordan Botaka niet af: “Desnoods moeten we maar harder lopen op training”

Jordan Botaka (26) was de twee voorbije seizoenen hét uithangbord van STVV. Als aanvoerder vormde hij een uitstekend duo met coach Marc Brys: “Hij overtuigde me om op Stayen te blijven en was als een vader voor me.” Nu waagt hij zijn kans bij de Buffalo’s, die zelfs aanvoerder Odjidja op pad stuurden om de polyvalente Botaka naar de Ghelamco Arena te halen. “En nu wil ik mijn droom realiseren: de Champions League.”