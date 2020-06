Kapers op de kust voor zestienjarig goudhaantje: kan Anderlecht Romeo Lavia in Brussel houden?

Het is een van de speerpunten in het plan 2020-2025 van Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany: terug naar de top met eigen jeugd. Anderlecht probeert om zijn grootste talenten, de generatie 2025, voor meerdere jaren aan zich te binden. De vraag is alleen of Romeo Lavia (16), misschien het grootste talent van allemaal, zin heeft in een verlengd verblijf.