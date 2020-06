KV Mechelen informeert naar overbodige Coucke bij Genk

In de zoektocht naar een nieuwe doelman is KV Mechelen bij KRC Genk gaan aankloppen voor Gaëtan Coucke. Bij Genk wordt er niet langer gerekend op de 21-jarige Tongenaar.

Omdat zijn toekomst volgens de club elders ligt, wordt Coucke volgende week ook niet op training in Genk verwacht, wanneer Genk met zijn voorbereiding van start gaat. Pas vanaf 1 juli mag Coucke de trainingen in Genk hervatten met spelers die terugkeren van een uitleenbeurt, waaronder ook Gano (ex-Antwerp), Vanzeir (ex-KVM) en Seigers (ex-Beerschot).

Coucke speelt al sinds zijn achtste bij Genk. Hij werd, na een geslaagde uitleenbeurt aan Lommel, afgelopen seizoen zelfs eerste doelman na de blessure van Danny Vukovic. In de loop van het seizoen verloor hij zijn plek aan Maarten Vandevoordt en daarna aan huurling Thomas Didillon. In totaal stond hij 23 keer onder de laat voor Genk, achttien keer in de competitie en vijf keer in de Champions League.

Ook andere clubs informeerden al naar Coucke, maar de interesse van KV Mechelen is het meest concreet. KV is op zoek naar een vervanger voor tweede doelman Bram Castro wiens contract niet werd verlengd. Eerste doelman Yannick Thoelen is nog herstellende van een kruisbandblessure. Als alternatief voor Coucke wordt er gedacht aan Jens Teunckens, die einde contract is bij Antwerp.