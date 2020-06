CLUBNIEUWS. Antwerp beloont snelste fans, vertrekker bij KV Kortrijk

Nog twee maanden voor de bal in de Jupiler Pro League gaat rollen, maar de voorbereidingen op het volgend seizoen zijn al in volle gang. Een overzicht.

Batsula op zucht van Minsk

Bij KV Kortrijk is het vertrek van Andriy ­Batsula bijna afgerond. Als hij slaagt in zijn medische tests, wordt hij verhuurd aan Dinamo Minsk. Dan tekent hij aanstaande maandag niet present bij de terugkeer naar de club. Maandag 14 en dinsdag 15 juni staan de medische tests gepland. Vanaf woensdag wordt er weer getraind, met inachtneming van de ­social-distancingregels. Vanaf 1 juli mag er dan getraind worden zonder social distancing. Timothy Derijck en Faïz Selemani (pubalgie van de lies) revalideren nog van een blessure. (gco, jug)

Abonnementenverkoop gestart

Klokslag 12.12 uur lanceerde Cercle Brugge (stamnummer 12) gisteren zijn abonnementenverkoop. De abonnementsprijzen blijven ongewijzigd. De abonnees die vóór 15 juli verlengen, krijgen 5% ‘early bird’-korting. Er wordt volop gewerkt aan een programma voor de voorbereiding. Er zal al zeker in Kortrijk tegen KV Kortrijk worden geoefend achter gesloten deuren. (kv)

Abonnees stemmen online voor Trofee Jean-Claude Bouvy

Dit seizoen moet één enkele stemronde beslissen wie de laureaat wordt van de Trofee Jean-Claude Bouvy, die de meest verdienstelijke AA Gent-speler beloont. Om te garanderen dat enkel Buffalo-supporters stemmen, wordt de stemming gekoppeld aan het abonnementsnummer. Elke supporter kan dus één keer stemmen. De stemming wordt afgesloten op 17 juni. Vorig seizoen won Dylan Bronn deze trofee, die sinds zijn dood genoemd werd naar de in 1986 verongelukte ­ex-speler. (ssg)

OHL-fans tonen goed hart

De fans van OH Leuven laten zich van hun beste kant zien. Sinds vorige week kunnen ze 10 procent van hun abonnementsgeld terugkrijgen als compensatie voor het missen van Play-off 2 en de promotiefinale tegen Beerschot, maar er was ook de optie om dat geld door te storten aan een lokaal goed doel. Het gaat meer specifiek om de buurtwerking van de Stad Leuven. Ondertussen blijkt dat iets meer dan de helft van de abonnees ervoor kiest om het geld aan dat project te schenken. (mah)

Trouwe fans krijgen voorrang Europees

Op enkele dagen tijd gingen bij Antwerp meer dan 5.000 seizoenkaarten over de toonbank. Dat zijn er 2.500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen bestaande abonnees kunnen hun abonnement verlengen. Antwerp wil namelijk zijn loyale supporters alle kansen bieden om de Europese thuiswedstrijden bij te wonen op de Bosuil. De staanplaatsen van de nieuwe Tribune 4 worden immers zitplaatsen tijdens de ­Europese wedstrijden, waardoor de helft van de capaciteit verloren gaat. (dige)

Spelers deze week getest op corona

Bij Waasland-Beveren is de abonnementenverkoop nog niet gestart. “De medewerkers stonden de voorbije maanden op technische werkloosheid”, legt persverantwoordelijke Martijn De Jonge uit. “Na overleg tussen de abonnementenwerkgroep en de supportersfederatie is een campagnevoorstel geopperd. Dat voorstel wordt eerstdaags goedgekeurd.” De onduidelijkheid over of het nu 1A of 1B wordt, heeft geen invloed. De club heeft een plan klaar voor beide scenario’s. De spelers worden donderdag of vrijdag getest op corona. (whb)

Al 4.000 abonnees wagen het erop

Bij Beerschot weten ze nog niet in welke reeks ze volgend jaar zullen uitkomen, maar toch verloopt de abonnementenverkoop op het Kiel zeer vlot. Ruim twee weken na de start van de verkoop brachten de Mannekes al 4.000 seizoenkaarten aan de man. Ter vergelijking: vorig seizoen had Beerschot zo’n 6.000 abonnees. Tot en met vrijdag kunnen trouwe abonnees hun seizoenkaart verlengen en geldt er een korting van tien procent op de 1B-tarieven van afgelopen seizoen.(sks)

27 spelers voor eerste training

STVV kwam maandag met 27 pionnen op het oefenveld. De doelmannen Steppe, Schmidt en Vanmarsenille, verdedigers Matsubara, Garcia, Teixeira, Bushiri, De Smet, Sankhon, Mmaee, Janssens, en middenvelders Konaté, Troonbeeckx, Van Dessel, De Ridder, Colombatto, ­Lucas, De Bruyn, Durkin, Asamoah, Ito en Lee tekenden present, net als aanvallers Buya, Colidio, Balongo, Nazon en Suzuki.

Turray blijft het probleemkind. De aanvaller uit Sierra Leone heeft aangeven dat hij niet meer voor STVV wil voetballen. (pivan, gus)