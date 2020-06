Anderlecht-CEO Van Eetvelt tegen competitie met 20: “Als we nu opnieuw alles in vraag stellen, maken we ons belachelijk”

Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge, stelde dit weekend voor om alsnog met 20 ploegen de nieuwe competitie aan te vatten. Het idee om uit de impasse te geraken, kreeg heel wat bijval bij de kleine clubs, maar niet bij Karel Van Eetvelt. “Hoe meer ploegen, hoe zwakker je de competitie maakt.”

Karel Van Eetvelt kwam het standpunt van Anderlecht toelichten in de VRT podcast De Tribune. Hij liet weten dat zijn club vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League resoluut tegen het voorstel van Cercle Brugge zal stemmen.

“Ik vind niet dat je met 20 ploegen een sterkere competitie maakt. Ik ga ervan uit: hoe meer ploegen, hoe zwakker je de competitie maakt”, zegt Van Eetvelt.

Opvallend: het voorstel met 18 ploegen kon hem wel bekoren. “Ik was zeker niet tegen het voorstel met 18 ploegen, maar het draagvlak was niet groot genoeg daarvoor en in een democratie moet je dan meestemmen met het scenario dat het wel kan halen.”

Gedane zaken nemen geen keer. Op 15 mei besliste de Pro League tot de stopzetting van de competitie en om volgend jaar met 16 in 1A te spelen. Een goede beslissing volgens Van Eetvelt. “Als je een beslissing neemt, dan moet je daar achter staan en dat als vertrekpunt nemen. Nu opnieuw vanalles in vraag stellen, is geen optie. En als we dat doen, dan vind ik dat we ons belachelijk maken. What if, what if: dat werkt niet.”

Propere Handen

Van Eetvelt hekelde ook de grote verdeeldheid die binnen de Pro League en de eersteklasseclubs heerst. “We zouden ons als voetbalgemeenschap verenigd moeten opstellen, maar gebeurt niet en dat vind ik spijtig. De uitdagingen die voor ons liggen zijn veel groter dan het competitieformat. Kijk maar naar de operatie Propere Handen, dat als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt.”