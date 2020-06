Brazilië is niet langer kandidaat voor organisatie WK voetbal voor vrouwen in 2023

De Verenigde Staten werden vorig jaar wereldkampioen in Frankrijk Foto: Photo News

Brazilië trekt zich op de valreep terug als kandidaat-organisator van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. De Brazilianen hebben niet genoeg financiële middelen.

De Braziliaanse voetbalbond CBF liet maandag weten dat de regering niet langer de financiële garanties wil leveren voor het evenement. De reden daarvoor is de coronapandemie die Brazilië zwaar heeft getroffen, zowel financieel als op menselijk vlak.

De CBF zegt begrip te hebben voor de beslissing en zich achter Colombia te scharen als enige overblijvende Zuid-Amerikaanse kandidaat. Ook Japan en Australië/Nieuw-Zeeland zijn in de running.

De FIFA duidt de organisator aan op 25 juni.

Het vorige WK vond in 2019 in Frankrijk plaats. De Verenigde Staten verlengden hun titel na winst in de finale tegen Nederland.